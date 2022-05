Magasins hard discount : comment ils vous proposent des prix imbattables

Quant à cette autre chaîne de magasins, elle adopte une autre stratégie. Pour pouvoir vendre à très bas prix en rayon, l'enseigne commande en très grosse quantité. Grace à cela, le kilo de pâtes, dans la vidéo en tête de cet article, sera vendu 1,66 euro. C'est cinq centimes de moins que dans les supermarchés les plus compétitifs. L'objectif est de vendre le moins cher possible un produit sur le marché. Pour cela, l'enseigne dispose d'une autre arme : l'exclusivité. En clair, elle ne propose qu'une seule marque de pâte dans ses 108 magasins pour faire encore un peu plus baisser le prix. Cela ne semble pas déranger les clients. En pleine croissance, l'entreprise compte ouvrir plus d'une centaine de magasins en France dans les cinq ans à venir.