Maillots de bain : les tendances de l’été

C'est le moment de choisir son maillot de bain. Cet été, vous avez la liberté de définir vos matières et vos formes préférées. En magasin, on trouve de tout, mais nous avons sélectionné les nouveautés. La mode est un éternel recommencement. Cet été, c'est le retour du crochet, des paillettes, et des maillots une pièce, mais pas n'importe lesquels. Il y en a avec des coupes beaucoup plus échancrées, plus brésiliennes, ou bien décolletées. Le maillot deux pièces est toujours incontournable, à motifs ou coloré.