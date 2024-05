VIDÉO - Maine-et-Loire : ça guinche à nouveau dans les guinguettes !

On avait un peu oublié les guinguettes, mais elles reviennent aujourd'hui à la mode. On s'y presse, surtout avec les beaux jours et l'envie de prendre du plaisir au bord de l'eau. Une équipe du 13H de TF1 est donc allée "guincher" à Mauges-sur-Loire (Maine-et-Loire).

Ça y est ! La météo permet enfin de retrouver les petits plaisirs du printemps. Sur les bords de cette petite rivière, le Loir, à 20 minutes d'Angers, la guinguette du Père Chapuis a rouvert il y a une semaine. "Ça permet de se retrouver, puis on est à l'extérieur. C'est chouette, c'est comme à la maison dans le jardin", témoigne un client. Le secret d'une bonne guinguette, c'est la qualité en toute simplicité. Ici, deux formules : une carte de tapas à la commande, à récupérer au bar, puis un restaurant avec les produits du terroir.

À quelques kilomètres, sur un autre affluent de la Loire, c'est la dringuette, installée pour la saison, sur le terrain d'une petite base nautique. En fin de journée, à l'heure de l'apéro, une professeure de salsa vient faire danser les mamans et leur fiston. Et toujours la même recette du succès. D'un côté, des enfants qui profitent des jeux mis à disposition, de l'autre, des parents qui décompressent. L'occasion de découvrir, de déguster, et surtout d'apprécier ces jolis moments de légèreté.