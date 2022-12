Malgré le froid, la consommation électrique a baissé de près de 10% la semaine dernière

La consommation d'électricité est "orientée à la baisse à partir du mois de septembre. Cet effet baissier se confirme et s’accentue depuis le mois d’octobre", souligne le gestionnaire des lignes haute tension françaises, qui publie ses données chaque semaine. Ces chiffres sont donnés après retraitement des effets calendaires et météorologiques : il s’agit donc de la consommation qui aurait eu lieu si les températures avaient été alignées sur les températures normales pour la période.

"La baisse de la consommation concerne tous les secteurs : industriel, tertiaire et résidentiel", précise RTE. En effet, selon son point hebdomadaire, sur les trente derniers jours, la baisse dans le secteur de l'"industrie", qui concerne la "grande industrie", fortement consommatrice d'électricité, mais qui n'inclut pas le transport ferroviaire, une baisse de 645 GWh a été enregistrée en 2022 par rapport à 2021. Concernant le transport ferroviaire, la baisse est bien moins importante, 14 GWh seulement de différence étant notés entre 2021 et 2022.

Mais malgré la période de froid, la baisse de consommation concerne aussi le secteur résidentiel et tertiaire. "La semaine dernière, la consommation agrégée des secteurs résidentiel et tertiaire (après correction des effets météorologiques) était ainsi inférieure d’environ 8,5% au niveau de 2021", note RTE, se félicitant par conséquent, de "l’effet réel des actions de sobriété engagées par les particuliers et les entreprises".