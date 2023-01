VIDÉO - Manger mieux : pourquoi ne pas faire ses courses en coopérative ?

À bord d'un bateau de pêche qui entre dans le port de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), on rencontre Guillaume, qui habituellement vend son merlu à la criée. Sur le quai, c'est Loïc Goharel qui est venu l'attendre, et voudrait lui acheter 30 kilos de poisson par semaine, pour 70 familles réunies en coopérative. Les deux hommes se rencontrent pour la première fois et scellent un accord, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Du poisson frais, vendu deux fois moins cher que dans le commerce, mais sans intermédiaire : Guillaume et Loïc s'estiment gagnants tous les deux.