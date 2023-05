VIDÉO - Marché de l'occasion : tous les secteurs s'y mettent

À Lille, dans les grandes enseignes, la seconde main occupe de plus en plus de place. Elle attire de nouveaux clients comme Myriam, soucieuse de l'environnement, dans un magasin de jouets : "Le fait d'acheter un produit dont je me dis qu'on va prolonger sa durée de vie, d'avoir moins d'impact environnemental, c'est rassurant pour moi, donc c'est bien que les enseignes aient de tels rayons de manière permanente". Des rayons sont alimentés par les clients de la boutique. Ils rapportent leurs vieux jouets qu'ils y revendent deux à trois fois moins cher.