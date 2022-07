Marchés d’été : comment bien choisir les produits du terroir

Ils vous feront de l’œil tout l'été. Et vous, avez-vous l’œil pour les démasquer ? Ces produits estampillés trésors du terroir qui sont industriels, au pire, importés. Parole de producteur, un vrai saucisson artisanal a toujours sa ficelle et non une agrafe. "Il faut quand même qu'il soit assez sec. Ce qui est bien, c'est les fleurs. Donc, c'est qu'il a bien séché", explique Cathy Chaix, bouchère. Autre conseil : n'hésitez pas à le tâter. Sa forme doit être irrégulière.