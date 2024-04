VIDÉO - Mariages : ils disent oui... aux économies !

Même si l'amour n'a pas de prix, ceux qui prévoient de se marier cherchent de plus en plus à contenir leur budget. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe mille astuces pour ne rien enlever à la magie du moment.

Il y a un an, au Golf de Baugé-en-Anjou (Maine-et-Loire), Arnaud et Aurélie Roiné se sont mariés avec un impératif : tenir le budget. Ils n'étaient donc que 40 convives, comme ils le racontent dans le reportage de TF1 ci-dessus. Bien moins que les cent invités auxquels ils avaient pensé au départ. Résultat : leur mariage leur a coûté deux fois moins cher, soit 10.500 euros. Des économies qui ont permis aux jeunes mariés de financer l'achat de la voiture dont ils rêvaient.

Budget moyen : 15.000 euros

Aujourd'hui, le budget moyen des Français pour leur mariage est de 15.000 euros. Mais avec l'inflation, tous les moyens sont bons pour faire baisser la note : location des robes, des costumes, alliances d'occasion, ou encore achat des décorations en seconde main. C'est la spécialité d'Amel, à qui il reste encore quelques mois pour préparer son mariage.

Accessoires d'occasion

La future mariée relate les résultats de tous ses week-ends de prospection. " La majorité a été, soit trouvée en brocante, soit en vide-maisons", raconte-t-elle. Elle n'a jusqu'ici dépensé que 380 euros, au lieu des plus de 3000 euros qu'auraient dû lui coûter les divers accessoires qu'elle a déjà dénichés. La seconde main est tellement tendance qu'il existe aujourd'hui une application spécialisée pour les mariages, sur laquelle Amel s'est beaucoup appuyée.

La nécessité de faire baisser la note, les prestataires aussi l'ont bien compris. Marie de Boissieu, une jeune créatrice, a développé le concept de "robe de mariée en kit". Chaque élément est séparable. L'idée est d'éviter l'achat plus onéreux d'une robe à usage unique. Dernières astuces qui permettent de diviser la note par deux : se marier hors saison, entre octobre et avril, et un jour de semaine.