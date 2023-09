Marques, le tueur de prix

Howard Da Silva s'apprête à ouvrir les portes d'un magasin Stokomani flambant neuf à Châteauroux. Directeur régional de l'enseigne, il se déplace en personne à chaque inauguration. Pour cette première journée, il a pour objectif de réaliser 20 000 euros de chiffre d'affaires. Jusqu'ici, le magasin de l'enseigne le plus proche était à une heure de route. À 9 heures, un jour de semaine, près de 200 clients ont répondu présents. Avec plus de 8 000 articles vendus entre deux et cinq euros, il est difficile de résister à l'achat d'impulsion, le cœur du business de l'enseigne.