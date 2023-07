Méconnus et moins chers : la revanche des poissons moches

"Tacaud, cabillaud, lieu jaune, tout ça, c’est la même famille. On a plutôt intérêt à manger des filets de tacaud. C’est vraiment excellent quand c’est tout frais plutôt que des dos de cabillaud qui, maintenant, viennent principalement de Norvège ou d’Islande. Là, on fait vivre la pêche locale et en plus on a un poisson qui n’est pas cher et qui est délicieux", vante Dominique Lamort, responsable qualité à "Normandie fraîcheur mer".

Les pêcheurs français ne choisissent pas ce qu’ils remontent dans leur filet. Un chalutier peut rapporter une trentaine d’espèces différentes dont 70% sont des poissons mal aimés, vendus à la criée moins de deux euros le kilo. "Il faut habituer les gens à manger ce poisson-là. Si les consommateurs achètent ce poisson-là, pour nous, on pérennise dans l’avenir et au moins, nos jeunes derrière ont quand même un métier qui est rentable", assure Jérôme Vicquelin, armateur chalutier.