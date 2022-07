Merguez, glaces, crème solaire... plus chers ou moins chers ?

Heureusement, dans le reste de vos caddys d'été, la hausse des prix est plus limitée : 5,7 % de plus pour les chips, 4,9 % pour les cornets de glace et presque autant sur les bouteilles d'eau. C'est moins que l'inflation, mais toujours trop sur la facture. "Non, c'est mort pour les pique-niques à la plage et tout. On fait comment sans glace, sans chips ? ", s'interroge une jeune femme.