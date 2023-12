VIDÉO - 31 ans après l'envoi du premier texto, le SMS est-il en voie de disparition ?

Il n'y a encore pas si longtemps, c'était surtout par SMS que chacun présentait ses vœux pour la nouvelle année. Ringardisés par les messageries instantanées et les réseaux sociaux, les textos sont aujourd'hui de moins en moins utilisés. De là à les voir disparaître complètement ?

Assistera-t-on bientôt aux dernières heures du texto ? Né il y a 31 ans, lorsqu'un employé de Vodafone envoyait un "Joyeux Noël" à son patron, le SMS - de l'anglais "short message service", soit "service de message court" - semble aujourd'hui en voie de disparition, de l'aveu même de son initiateur. "J'entends souvent que le SMS est sur la pente descendante et je pense que c'est vrai", déclare Neil Papworth, auteur de ce premier texto en 1992, selon qui ce type de message reste pourtant fiable. "Je suis fier d'avoir envoyé ce tout premier message, on avait une équipe de 28 personnes qui travaillait à développer ce système", poursuit-il. "On sait qu'on a écrit l'histoire ce jour-là."

De fait, plus de 30 ans plus tard, nous échangeons toujours huit milliards de textos par mois en moyenne. Si cela peut paraître beaucoup, notons toutefois que c'est presque deux fois moins qu'il y a cinq ans.

Ringardisé par les applis...

Pourquoi ? Principalement parce que Meta et ses applications, à savoir Messenger, Instagram et WhatsApp, ont tout écrasé ces dernières années. À tel point que ces messageries instantanées et autres réseaux sociaux sont en passe de ringardiser définitivement le SMS. Un changement auquel une autre application a elle aussi contribué à force d'innovation : Snapchat, le réseau social préféré des plus jeunes. Ses options par dizaines et ses messages éphémères en ont fait le premier moyen de conversation de 86% des moins de 20 ans.

... et gangréné par les fraudes ?

Dans ce contexte, les seuls qui envoient plus de SMS qu'avant sont les professionnels, les pouvoirs publics, et les marques, avec deux milliards de messages par mois, soit +12% sur un an. Utile et encore largement utilisé dans plusieurs secteurs, la livraison par exemple, le texto est aussi devenu avec le temps le moyen privilégié pour les envois malveillants. Un canal de plus en plus utilisé pour envoyer notamment des liens frauduleux.

Le représentant des opérateurs français rappelle cependant qu'il est possible de signaler ces messages au 33700. "Cela permet de procéder à des actions de blocage", explique Renan Abgrall, président de l'association française du multimédia mobile (AF2M), dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "Il y a un défi côté opérateur pour sécuriser ce canal et redonner entière confiance aux clients." Plusieurs dizaines de milliers de signalements sont effectués par ce biais tous les mois.