Meubles : pourquoi les prix flambent

Les prix ont en moyenne augmenté de 14% en deux ans, comme pour un bureau BUT vendu 30 euros plus cher que l'année dernière. Pourquoi ? D'abord, parce que les matières premières coûtent plus cher. Autre raison, les meubles de nos maisons viennent en majorité de l'étranger, notamment de l'Asie. La hausse des coûts de transport a donc fait gonfler la facture. Enfin, si l'enseigne suédoise semble plus touchée que les autres, c'est à cause de l'interruption de son activité en Russie.