VIDÉO - Meubles, tables, canapés… Des stocks de l'enseigne Habitat, en liquidation judiciaire, vendus à prix

L'enseigne de déstockage Noz met en vente des meubles et des objets de décoration rachetés à prix cassés à l'enseigne Habitat, placée en liquidation judiciaire. Les remises faites aux clients peuvent atteindre 60%. Les enseignes de déstockage attirent de plus en plus de Français.

En l’espace de seulement une matinée, le magasin d’ameublement et de décoration Habitat à Grenoble (Isère) a été entièrement vidé. Les objets, à peine emballés, sont placés immédiatement dans un camion, prêts à partir. "Nous mettons de tout : des canapés, des tables, des lits, etc.", indique Jennifer Hasiak, coordinatrice logistique chez Noz, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Ce distributeur, spécialiste du déstockage, soit la vente de produits invendus, a rattaché des stocks à l’enseigne Habitat, placée en liquidation judiciaire en décembre 2023. Tout sera bradé à des prix cassés, atteignant jusqu’à -60%.

La recette de Noz pour offrir aux clients ces prix cassés ? Aucun stock, ni publicité. La marchandise est mise en rayon l’après-midi, avec des clients prévenus auparavant sur les réseaux sociaux de l’enseigne. "On vient souvent ici pour voir les arrivages en magasin et parfois, il y a des coups intéressants à faire", déclare une cliente. "On met en vente le plus rapidement possible. Les objets sont vite vendus afin que l’on puisse récupérer cette place pour le prochain arrivage", précise Georges Breuil, gérant du magasin Noz de Saint-Egrève (Isère).

La recherche des bonnes affaires

Les clients à la recherche de bonnes affaires sont nombreux. Imane profite de cette occasion pour acheter un canapé : "Il était vendu 1500 euros et je l’ai payé à peu près 600 euros", indique-t-elle. "Je n’aurai sûrement pas acheté en plein tarif mais à -60% ce n’est pas impossible que je le fasse", affirme une autre cliente.

Meubles, vêtements, électroménagers… Les enseignes de déstockage attirent de plus en plus de Français. Les prix bas ne sont pas la seule raison de cet attrait. "On voit que l'intérêt pour ces magasins touche maintenant tous les segments de la population. Ces clients vont rechercher la nouveauté et des bons coups à faire par rapport à ce qu’ils pourraient trouver dans les magasins traditionnels, avec des décotes importantes sur les prix", souligne Daniel Ducrocq, directeur distribution de Nielsen IQ. Environ 20% des Français se rendent chaque mois dans des magasins de déstockage, deux fois plus qu’il y a deux ans.