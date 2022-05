Meubles, vêtements, plantes... tout se loue aux États-Unis

Tout commence par un rendez-vous avec une conseillère mode. Plus tard, Todd O’Boyle, un client de “Hyde Closet, reçoit une boîte avec deux hauts, un pantalon, une veste et trois accessoires. Mais ces vêtements qu'il essaie, il sait déjà qu'il ne les achètera pas. Pour cause : il va les louer pour une semaine, et chaque fois la même somme. Et il est loin d'être le seul. Le marché de la location de vêtements pourrait peser 2 milliards d'euros dans le monde en 2023.