Mini moules : ne les jetez plus, mangez-les à l'apéro !

Sur l'île de Noirmoutier, un ostréiculteur a multiplié par dix ses ventes de mini huîtres en cinq ans. Consommées toute l'année, elles sont de plus en plus vendues à Pâques et l'été. Ces bourriches sont expédiées partout dans le monde. Près de 90% de la production partent à l'export sur l'Europe du nord, l'Italie et aussi la Chine.