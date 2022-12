VIDÉO - Mitaines, plaids et polaires : les salariés s'adaptent à la baisse du chauffage au travail

Selon les pièces, il fait entre 15 °C et 19 °C. Pour faire des économies, il a fallu baisser de 2° les chauffages. Certains sont devenus maîtres dans l'art d'empiler les couches. Moins de chauffage, c'est l'occasion d'être inventif, quitte à sortir les plus belles pièces de sa garde-robe. En rire pour ne pas se refroidir. Sur les réseaux sociaux, aussi, on s'en amuse pour se moquer des collègues les plus frileux.