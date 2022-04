Mode à petits prix : Shein, la marque chinoise star des ados

Les ados sont accros à cette enseigne de prêt-à-porter qui vend tous ses produits en ligne. Du bout des doigts, elles ont accès à 500 000 articles avec près de 6 000 nouveautés par jour. Des dizaines de promotions alléchantes par semaine, des prix défiant toute concurrence, des sollicitations par mail quotidiennes... Shein cartonne auprès des jeunes adolescentes du monde entier. Il fait la planète textile, détrônant même des enseignes historiques comme H&M et Zara. Une croissance foudroyante qui a triplé en 2020. C'est aujourd'hui l'application mode la plus téléchargée au monde. Quelles sont les recettes mais aussi les limites de son modèle ? Voyez l'intégralité de ce document sept à huit tourné en France et en Chine.