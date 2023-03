VIDÉO - Mode chez les ados : le grand retour des vêtements "oversize"

Avoir du style. C'est le désir de nombreux collégiens et lycéens qui adoptent la tendance du moment : l'oversize. Il s'agit de porter des vêtements décontractés, bien plus larges, grands et souples qu'auparavant. Ce changement de mode se constate dès les abords des collèges et lycées. Les tenues se veulent extra-larges, et cela va jusqu'à l'écharpe XXL.

Les jeans "slims" n'ont plus la côté auprès des adolescents. "On va dire que ce type de vêtement ne va pas à tout le monde, et puis même, c'est beaucoup plus confort tout ce qui est large. On se sent beaucoup mieux", affirme sans détours une adolescente dans le reportage de TF1 en tête de cet article.