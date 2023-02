VIDÉO - Déco, mode, émoji... Le cœur séduit à nouveau

On a pu le trouver kitch ou désuet. Mais aujourd’hui, il est revenu au goût du jour. Le cœur est partout, tout autour de nous, ou même sur nous. Ce n’est pas seulement en ce jour si particulier de la Saint-Valentin, mais depuis déjà longtemps. On a pris l’habitude de voir ce motif simple et universel sur nos vêtements.