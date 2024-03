VIDEO - Mode : le succès des vêtements infroissables pour éviter de repasser

Alors que les ventes de fers à repasser chutent depuis des années, celles des vêtements infroissables décollent. Leur particularité : une finition qui donne plus de rigidité à la fibre et limite les plis.

Repasser, est-ce définitivement démodé ? Il y parait à observer les chiffres des ventes de fers à repasser qui ont encore chuté de 6% l'an dernier en France. "C'est un fait, si on utilise moins son appareil il va durer plus longtemps donc ça explique une partie de la baisse enregistrée sur le soin du linge : si les consommateurs les font durer forcément on a moins de renouvellement des appareils", explique dans le reportage en tête de cet article Emilie Pin, responsable statistiques et études au sein du groupement des marques d'appareils pour la maison.

Dans ce contexte, certaines enseignes proposent désormais des vêtements infroissables, à commencer par des chemises. Leurs avantages : plus besoin de les repasser... du tout. "C'est une finition qui est faite sur le fil et qui donne un peu plus de rigidité à la fibre pour qu'on limite au maximum les plis", explique Lana Favero, conseillère de vente chez "Boggi Milano" à Villefontaine (Isère). Malgré un prix élevé, à savoir 100 euros en moyenne par chemise, ces produits représentent la moitié des ventes du magasin.

Dans les boutiques d'électroménagers, une autre alternative aux traditionnels fer et table à repasser séduit les consommateurs : le défroisseur avec réservoir intégré directement. Son coût ? Entre 25 euros à 500 euros, selon les modèles. Ses ventes ont doublé en quatre ans.