VIDEO - Mode : plus simple, plus rapide, voici à quoi ressemble la nouvelle génération de cabines d'essayage

Les cabines d'essayage sont en train de se transformer aux États-Unis. Le concept, à mi-chemin entre achats en ligne et courses en boutique, consiste à retrouver les vêtements sélectionnés sur une application directement en cabine. A l'intérieur, un écran permet de commander une autre taille ou un autre article, déposés via une porte dissimulée au fond du placard.

A mi-chemin entre achats en ligne et courses en boutique. C'est le concept des nouvelles cabines d'essayage en train de faire leur apparition aux États-Unis, en pleine période de soldes.

Dans le magasin de l'Ohio dans lequel a été tourné le reportage en tête de cet article, tout se passe sur une application et ce dès l'entrée. Les vêtements exposés en rayon n'ont en effet plus vocation à être emportés en cabine, chaque article étant désormais muni d'un QR code, à scanner en cas de coup de cœur et envie d'essayer. Une fois le panier validé, un numéro de cabine est attribué au client qui n'a plus qu'à s'y rendre dans un délai de quelques minutes qui lui est indiqué.

Une porte dissimulée au fond du placard

Quelques minutes plus tard, tous les articles sélectionnés l'y attendent pour entamer les essayages. Grâce à un écran qui accueille personnellement le client, ce dernier peut retrouver toutes les informations sur les produits qui se trouvent devant lui et même des avis de consommateurs.

En cas d'erreur concernant la taille, ou de regret concernant un article non sélectionné en rayon, il est possible de compléter son panier depuis la cabine même. Dans ce cas, un vendeur dépose les articles complémentaires directement en cabine en toute discrétion via une porte dissimulée dans le placard.

A noter que certaines boutiques investissent désormais dans des miroirs intelligents qui évident d'avoir à se déshabiller, en essayant les vêtements virtuellement sans même passer en cabine.