VIDÉO - Moins cher à produire et de meilleure qualité : le mono-produit fait recette en pâtisserie

Ce sont des artisans qui se sont spécialisés, des pâtissiers qui ont choisi de se concentrer sur un seul type de gâteau. Le business modèle mono-produit a bien des avantages et ce type de boutique fleurit dans les centres-villes.

C'est une tendance qui a le vent en poupe. Dans les rues commerçantes, les boutiques proposant un seul type de produit sont de plus en plus nombreuses. Le concept du mono-produit est simple : proposer un même aliment, préparé sous toutes les formes possibles et imaginables. Mais pourquoi se lancer dans une telle aventure ? Les clients semblent apprécier cette stratégie commerciale. Pour les commerces, il y a un autre avantage et pas des moindres, limiter les coûts. "Une boutique mono-produit implique d'avoir moins d'ingrédients, un process plus simple à gérer et de limiter les savoir-faire et les ressources en main d'œuvre", explique Stéphanie de Fresnoye, fondatrice de "Maison Carrousel", dans le reportage en tête de cet article.

Mais le challenge est de ne pas lasser la clientèle. L'opération peut être rentable. La chaîne "Au Merveilleux de Fred" a trouvé la recette et s'exporte aujourd'hui dans toute la France et à l'étranger. Le secret de sa longévité : "L'avantage du monoproduit c'est de pouvoir se concentrer sur la qualité de ce qu'on propose. Et du coup, notre objectif c'est vraiment de plaire au plus grand nombre, de ne jamais être à la mode pour ne jamais être démodé", assure Louise de Sabran-Pontevès, directrice du commerce de l'enseigne.