VIDÉO - "Moins cher qu'en supermarché" : le succès de la vente directe à la ferme

D'ici quelques minutes, ces radis encore terreux, fraîchement arrachés, seront mis en vente directement chez Benoît, le producteur. En libre accès dans ces casiers pour les clients comme François, un habitué : "ça fait vraiment plaisir de pouvoir manger tous les jours sa salade qui a été cueillie quelques heures avant." "Pour les radis, souvent la botte est à 1 euros en magasin, ici j'ai payé 1,70 euros pour deux bottes donc c'est même moins cher qu'en supermarché", se réjouit une cliente.

Ici, les prix n'ont pas augmenté. Pourtant, tout est plus cher à produire. L'an dernier, la salade coûtait 32 centimes à ce maraîcher. Cette année, c'est 15 centimes de plus. Pour conserver sa clientèle, Benoît a baissé ses marges et augmenté le nombre de produits dans ses casiers.