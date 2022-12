Moins chères et locales : comment les fleurs françaises ont pris leur revanche ces derniers mois

À quelques kilomètres, Ludovic Morel ne produit que des fleurs qu'il peut cultiver sans chauffer ses serres, comme les anémones en ce moment. "Les serres sont non chauffées, non éclairées, ce sont des abris contre le froid, contre le vent, contre la pluie, des facteurs qui abiment les plantes. On les préserve un maximum avec des abris de type léger, comme on dit chez nous", explique ce spécialiste.

Cet horticulteur a donc moins de frais de gaz et d'électricité que ses collègues des Pays-Bas, où les fleurs poussent dans des serres chauffées 24 heures sur 24. De ce fait, ces derniers subissent ainsi de plein fouet l'inflation européenne. La production de Ludovic, elle, est moins onéreuse. Mais l'hiver, il y a peu de quantité. "Une plante va produire une fleur par mois l'hiver, au printemps, on est à une fleur par semaine. Voilà, on ramasse quatre fois plus au mois d'avril qu'au mois de décembre", explique-t-il.