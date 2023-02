Sobriété : comment Besançon a économisé 10% de son budget annuel

En un an, la ville va économiser 300 000 euros. Une école a été entièrement isolée, la consommation de la chaudière a chuté de 20 à 5 tonnes. Pour cette école, l'économie est substantielle. "Toutes les économies d'énergie qu'on va pouvoir réaliser vont simplement réduire la facture et nous éviter de dépenser plus qu'avant", explique Anthony Joly, directeur de la maîtrise de l'énergie.