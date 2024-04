VIDÉO - "Moins sucré", "allégé en sucre","zéro sucre" : que veulent vraiment dire ces étiquettes ?

Voici une question de gourmandise, mais surtout de santé publique : faut-il faire la chasse au sucre ? Dans les supermarchés, les produits qui promettent de ne pas vous en rajouter fleurissent un peu partout dans les rayons. Mais cette réduction de sucre annoncée est-elle effective ?

Vous avez déjà forcément acheté ces produits pour vous faire plaisir sans culpabiliser, ou simplement pour vous donner bonne conscience. Alors qu'ils envahissent les rayons, les produits "moins sucrés", les compotes "sans sucre ajouté", les boissons "zéro sucre" ou encore les céréales "allégées de 30%" tiennent-ils vraiment leur promesse ?

En fin de compte, moins 30% de sucres, qu'est-ce qu'il y a à la place ? Une consommatrice

Si cela représente un argument de vente pour certains ou un repère pour d'autres, un grand nombre de consommateurs reste toutefois méfiant face à ce genre de produit, comme on le constate dans le reportage du 13H en tête de cet article. "Les sucres, c'est une véritable drogue. Donc, je fais attention aux sans sucres ajoutés, moins 30% de sucres..." confié une cliente au micro de TF1. Un autre consommateur reste sceptique : "Non, je n'y crois pas parce que c'est remplacé par autre chose, de l'aspartame ou des édulcorants", nous a-t-il affirmé. Tout comme cette autre femme en train de faire ses courses : "En fin de compte, moins 30% de sucres, qu'est-ce qu'il y a à la place ?".

Quelle est la signification de chaque étiquette ?

Pour réussir à s'y retrouver parmi les différentes étiquettes, ce n'est finalement pas si complexe que cela en a l'air. L'étiquette la plus simple est celle qui indique "sans sucre ajouté". Celle-ci garantit que le sucre est naturellement présent dans les ingrédients et qu'il n'y en a pas un gramme de plus. Dans ce cas, c'est le sucre naturel de la banane et de la pomme qui sucrent une compote pomme-banane.

D’autres mentions sont plus difficiles à comprendre ou plus ambiguës, comme les : "allégé" ou "réduit en sucre". La règle, c’est un minimum de 30% de sucre en moins par rapport à des produits similaires. Toutefois, les industriels choisissent souvent le produit le plus sucré de la gamme pour leur comparaison, ce qui la rend peu fiable.

Aujourd'hui, les consommateurs sont vraiment sur une alimentation plus saine. Stéphanie Mathern

Un industriel a choisi d'ouvrir ses portes aux équipes de TF1 / LCI, afin de nous expliquer et de nous montrer plus en détail, le processus qui concerne le sucre dans les produits. Dans son entrepôt, sont fabriqués la majorité des jus de fruits présents en supermarchés. Et c'est dans ce laboratoire qu'une nouvelle gamme allégée en sucres est développée.

Stéphanie Mathern, la responsable R&D de Jus de fruits d'Alsace, nous a confié qu'"Aujourd'hui, les consommateurs sont vraiment sur une alimentation plus saine, moins sucrée, moins salée. Donc, on a réduit de 30% les sucres naturellement présents dans le jus de pomme".

La réduction des sucres est possible grâce à un procédé de filtration sans ajout d'ingrédients. Par exemple, pour un jus de pommes allégés, il y a 5 grammes de sucre en moins que dans un jus standard. La promesse des moins 30% est donc tenue, comme l'oblige la réglementation, afin de pouvoir afficher "allégé en sucre" tout en étant en règle.

Pour réduire sa consommation de sucre, certains pourraient être tentés par les produits "zéro sucre". Mais attention, le sucre est remplacé par des édulcorants et donc cela n'est pas forcément meilleur. C'est que qu'Alexandra Rétion, diététicienne et nutritionniste, nous a expliqué lors de notre échange, en nous montrant l'étiquette d'un soda : "J'ai des arômes naturels et puis je vais trouver des édulcorants intenses".

Des additifs qui sont fortement déconseillés par cette nutritionniste : "Vous donnez l'information à votre cerveau goût sucré, mais il n'y a pas l'énergie qui va avec car ce sont des produits zéro calorie. Cela peut donc augmenter votre attirance pour le sucre et surtout, cela peut augmenter votre appétit, il y a quelque chose qui n'est pas satisfait". De manière simple, ces derniers favorisent paradoxalement la dépendance au sucre. "Sans sucre" ne veut donc pas dire meilleur pour la santé.