Mon smartphone reconditionné ne marche plus, est-il sous garantie ? Le 20H vous répond

J’ai acheté un téléphone reconditionné mais il ne fonctionne pas correctement. Est-il sous garantie ?

Oui, pendant deux ans, c’est la loi. On parle de garantie légale de conformité. "Si le défaut de conformité apparaît dans les deux ans qui suivent l’achat... vous pourrez choisir de faire réparer gratuitement le produit ou vous pourrez demander son remplacement sans frais supplémentaires. Le vendeur peut vous imposer l’option la moins chère", précise l’Agence pour la transition écologique. Qu’on soit clair : ce n’est pas une option payante que peut vous facturer le reconditionneur au moment de l’achat. Ça, c’est une garantie commerciale... qui est, de fait, souvent inutile.

Êtes-vous aussi bien protégé que si vous achetiez un bien neuf ? La seule différence, ce sont les règles de preuve. "Pour un produit reconditionné, au-delà des 12 premiers mois, il vous appartiendra d’apporter la preuve que vous n’êtes pas à l’origine du défaut de conformité. C’est 24 mois pour un produit neuf", nous explique-t-on à la répression des fraudes. En pratique, cela peut donc être plus difficile d’obtenir gain de cause après un an d’utilisation.