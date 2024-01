Mont d'or, camembert... les boîtes chaudes en passe de détrôner raclettes et traditionnelles fondues ?

Les boîtes de fromages, à faire fondre, commencent à connaître un vrai succès. Faciles à préparer, elles coûtent de trois à 24 euros pour les plus grands formats. Dans les restaurants, comme dans les supermarchés, cette pratique est délicieusement régressive.

Dans les restaurants comme les supermarchés, elles partent comme des petits pains. Les "boites chaudes", à savoir des boîtes de fromages tels que le Mont d'or ou encore le camembert, à faire fondre, rencontrent un franc succès auprès des consommateurs.

En témoigne, l'exemple de cet établissement où ce plat à 19 euros est le bestseller. La formule, simple mais efficace, plaît à toutes les générations alors sur la carte, l'offre de boites chaudes se diversifie. "C'est vraiment un plat qu'il faut qu'on partage ensemble avec mes amis, c'est un moment agréable ça fait chaud au cœur", explique dans le reportage en tête de cet article une jeune cliente entourée d'amies. "C'est un plat qui me rappelle mon enfance où mes grands-mères cuisinaient des fromages fondus", abonde un autre client, évoquant "une très bonne madeleine de Proust".

"C'est réconfortant"

Même son de cloche dans les rayons fromagerie des grandes surfaces. "C'est quelque chose qu'on aime manger l'hiver, c'est réconfortant", confirme une amatrice. Au lait de vache, de brebis ou de chèvre, il y en a pour tous les goûts, avec une gamme qui ne cesse de s’élargir. Ces boîtes, faciles à préparer, coûtent de trois à 24 euros pour les plus grands formats.

Les boites chaudes vont-elles finir par détrôner les raclettes et traditionnelles fondues ? "C'est un marché qui est en plein essor qui au début est un marché de niche et qui maintenant prend de plus en plus d'ampleur", explique Kyllian Berrurier, responsable du secteur frais au sein du Super U d'Annonay, en Ardèche.

Dans le Haut-Doubs, la famille Sancey-Richard fabrique depuis 1961 le Mont d’or, le fromage chaud par excellence. L’épicéa lui donne un petit goût champêtre et c'est sans doute le secret de son succès, avec l’affinage, qui dure 21 jours.