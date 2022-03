Mouchoirs, papiers toilette… pourquoi les prix risquent de grimper

Pour savoir les raisons de cette augmentation, nous nous sommes rendus à Orval sur Sienne (Manche). Dans cette usine qui fabrique des papiers toilette, les matières premières coûtent de plus en plus cher. C'est le cas notamment de pâte à papier, plus 40% en un an. Mais la plus grosse dépense est cette machine qui utilise énormément de gaz pour chauffer les bobines et sécher les papiers. Là aussi, la facture s'est envolée. L'entreprise estime donc n'avoir d'autre choix que d'augmenter ses prix, comme l'explique Frédéric Miramont, directeur commercial de Papeco.