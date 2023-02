Moutarde, café, soda... l'Alsace, championne des produits locaux

Si le vin et la charcuterie sont incontournables, on trouve aussi des produits utilisés pour la cuisine du quotidien, comme des cornichons ou de la moutarde, que les entreprises agro-alimentaires alsaciennes proposent depuis des générations. "Au travers de son acte d'achat, on contribue à faire perdurer la culture alimentaire traditionnelle alsacienne", analyse Philippe Grass, directeur du magasin Super U de Lingolsheim, dans le Bas-Rhin. Certains producteurs locaux ont même réussi à quitter les allées des supermarchés pour implanter leur boutique dans les centres-villes. Le café torréfié en Alsace s'est ainsi fait un nom dans la région.