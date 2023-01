Mozzarella, pâtes, pizzas... Comment s'assurer que ces spécialités sont bien fabriquées en Italie ?

Inutile de parcourir de nombreux kilomètres pour se délecter de spécialités italiennes : que ce soit dans les restaurants, les épiceries ou même la grande distribution, le vert-blanc-rouge cartonne. "Les produits italiens dans leur ensemble ont progressé de 25% en 2022", signale Stefen Bompais, directeur de l'expérience clients chez Carrefour, dans le reportage du 13H de TF1 en tête d'article. Mais êtes-vous certains pour autant que ces produits viennent d'Italie ?

Parmi les consommateurs interrogés, nombreux sont ceux qui tâtonnent : "Il y a des noms qui finissent par 'i' ou 'o', quelquefois il y a aussi un drapeau, mais on n'a pas de certitude", reconnaît l'un d'entre eux. Or derrière ces noms aux sonorités italiennes et les couleurs de l'emballage, la provenance des produits est parfois surprenante, à l'instar notamment d'une mozzarella industrielle, fabriquée à base de lait d'origine Union Européenne.