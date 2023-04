VIDÉO - Muguet du 1er mai : il sera un brin plus cher cette année

Le muguet est partout sur les étals du marché ce dimanche matin, même chez le boucher. "A Nantes, on est dans le pays du muguet, donc on le met à l'honneur", entend-on dans le reportage du 13h de TF1 en tête de cet article. "Le parfum, c'est juste magique", dit une dame, "j'aime beaucoup l'odeur et les clochettes blanches", ajoute une autre.

La tradition du muguet du 1er mai est bien ancrée, mais elle coûtera cette année un peu plus de trois euros, soit 50 centimes de plus que l'an dernier. "Ça me parait un petit peu plus cher que d'habitude, mais après ce n'est pas non plus hors de prix", estime une cliente.