Mutuelle santé : de grandes disparités de prix entre régions

Vous pouvez voir en images, colorées en bleu les zones les plus abordables. L’Alsace et la Moselle bénéficient d'un régime spécial, datant de l’époque où elles appartenaient à l'Empire allemand. Et en rouge, vous trouverez les zones les plus chères, à plus de 3 000 euros par an, Île-de-France, Côte-d’Azur et Haute-Garonne. Ce lundi matin à Toulouse, votre budget mutuel de 300 euros par mois nous a interpellé.