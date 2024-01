Naturelle ou synthétique : les conseils pour bien choisir sa couette

C'est la tradition : chaque début d'année, les promotions du blanc se multiplient. L'occasion de renouveler les pièces les plus chères, à commencer par la couette. Comment bien la choisir en fonction des températures et de ses moyens ? Voici nos conseils.

Et si la qualité de votre sommeil dépendait du choix de votre couette ! D’un côté, il y a les adeptes de la version naturelle. Souvent garnie de plumes, on la reconnaît grâce à des carreaux et à un petit bruit caractéristique. De l’autre, il y a la plus discrète couette en fibre synthétique. Laquelle faut-il choisir ? Le match est lancé.

L'avantage du synthétique : son prix

Le prix est l’objet de notre première manche. Alors en rayon, quelle est la couette la moins chère ? Le synthétique prend les devants. Mais qu’en est-il de la qualité ? Nous prenons la direction de l’usine d’un fabricant en Moselle, qui produit les deux types de couette, comme vous pouvez l'entendre dans la vidéo en tête de cet article.

Contrairement au polyester utilisé pour le synthétique, pour une couette naturelle, ce sont des plumes d’oie et de canard. Il faut ensuite séparer la plume et le duvet. Pour 100 kilos de plumes, seulement quinze kilos sont extraits. C’est la matière la plus noble. Et puis, il y a le savoir-faire. Dans l’atelier, les carreaux sont remplis un à un, puis les coutures sont en partie faites à la main.