VIDÉO - Négociations dans la grande distribution : le prix des courses va-t-il baisser ?

En novembre, l'inflation a nettement ralenti : +3,4% en un an. Au rayon alimentaire, les prix continuent d'augmenter. À quoi faut-il s'attendre l'an prochain ?

À quand les baisses de prix dans nos rayons ? Pas pour tout de suite. Les négociations commerciales entre la grande distribution et les industriels démarrent à peine et, autour de la table, tout le monde réclame des hausses de prix. "Aujourd'hui, dans toutes les propositions que nous recevons, les industriels demandent entre 5 et 7% de hausse de prix", précise un porte-parole de la grande distribution.

Nous avons sollicité une dizaine d'industriels. Signe d'une atmosphère tendue, seul un géant des produits laitiers nous a affirmé, anonymement, avoir réclamé de nouvelles augmentations : "Entre 3 et 6% de hausse de prix" pour 2024. Du côté des petites entreprises, ce n'est pas mieux. Un fabricant de balais pour les grandes surfaces souhaiterait, lui, jusqu'à 5% d'augmentation.