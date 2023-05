Négociations entre géants industriels et supermarchés : à quand une baisse des prix pour le consommateur ?

Le prix de vos courses va-t-il enfin s'alléger ? C'est la question qui préoccupe les consommateurs ces derniers mois alors que l'inflation a atteint 15% sur un an en avril dernier. Et bonne nouvelle, certains produits pourraient voir leurs tarifs baisser dans les prochains mois. Convoqués mercredi matin au ministère de l'Économie, les industriels de l'agroalimentaire se sont engagés à rouvrir la négociation avec la grande distribution avant la fin du mois. "On va mettre les moyens. On va réinvestir en promotion de manière à avoir un impact actif sur le niveau de l'inflation et non sur le pouvoir d'achat", affirme Jean-Philippe André, président de l'Association nationale des industries alimentaires (Ania).