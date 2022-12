Cadeaux de Noël à peine déballés, déjà revendus : comment expliquer cette tendance en hausse ?

Laure et sa fille ont identifié quatre cadeaux reçus pour Noël, dont elles savent par avance qu'elles ne feront rien. "Je prends les photos, tu ouvres, OK ?". Elles se préparent déjà à les revendre sur Internet, et occupent ce lendemain de fête à prendre les photos nécessaires. En congé parental, cette mère de famille a beaucoup dépensé pour gâter les siens, explique-t-elle dans le 13h de TF1 en tête de cet article, et c'est pour cela qu'elle revend rapidement les cadeaux reçus qui ont raté leur cible.

"Là par exemple, papy a fait un cadeau bien bruyant, ça ne plaît pas, on ne va pas le laisser dans les placards, donc on revend". Le regard désabusé de sa fille confirme : le dinosaure mécanique, qui s'agite en vain devant elle, n'est manifestement pas parvenu à la séduire.