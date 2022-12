Conso : après Noël, comment revendre une carte-cadeau ?

Un de nos meilleurs alliés à Noël : la carte-cadeau. Un classique indétrônable qui réjouit petits et grands lors des fêtes. C'est la solution pour éviter le "mauvais" cadeau de Noël, et le dernier recours pour ne pas arriver les mains vides. "Quand on ne sait pas quoi acheter, c'est la solution de facilité", témoigne une jeune femme au micro de TF1. "Au lieu de leur acheter des cadeaux qu'ils vont revendre ou donner, la carte-cadeau c'est vraiment l'idéal", ajoute une passante.

Pourtant, près d'une carte-cadeau sur cinq n'est jamais utilisée. Elle reste souvent toute l'année au fond d'un sac et expire sans jamais avoir servi. "Cela peut être embêtant quand la carte-cadeau ne marche que dans un magasin. Et si le magasin n'est pas à côté, souvent la carte 'moisie' dans un coin", "On peut les oublier", "Moi, je les perds, donc cela n'aident pas trop", expliquent plusieurs clients interrogés. Une vraie perte alors que près d'un milliard d'euros de cartes-cadeaux dorment au fond des tiroirs.

Pour éviter ce gâchis, une plateforme internet propose aux internautes de les racheter en quelques clics. Le 20H de TF1 est allé à la rencontre des dirigeants de cette entreprise dans le reportage en tête de l'article. Leur société croule déjà sous les demandes au lendemain de Noël.