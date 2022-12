Noël : comment ces jouets et peluches "Made in France" coûtent moins cher qu'en Chine

Mais pour d'autres, le défi est encore plus difficile à relever. À 200 km de Nantes, cette entreprise fabrique des conteuses d'histoires. Un produit électronique, c'est la spécialité chinoise. Principal défi : le coût de la main d'œuvre. Un ouvrier chinois est payé 350 euros par mois, presque cinq fois moins qu'en France.

Pour être compétitif, ce fabricant a entièrement revu la conception de son cube, afin de réduire le nombre d'opérations. La ligne de production est ainsi beaucoup plus rentable, avec moins d'opérateurs et de manipulations. Autre avantage par rapport à la Chine, pas de frais de transport exorbitants, et un meilleur contrôle qualité. Résultat, la conteuse chinoise à 90 euros laisse place à une conteuse made in France 10 euros moins cher.