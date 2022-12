Noël : quelles fleurs offrir pour les fêtes de fin d'année ?

Le poinsettia est l'une des plantes préférées des Français en hiver. Reconnaissable à sa belle couleur rouge vif, cette plante est originaire du Mexique. Sa teinte est naturelle, et contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce sont les feuilles et non les fleurs qui se colorent. Il y en a pour tous les goûts, des blanches, des bicolores, des pourpres et des roses. Afin de satisfaire les clients les plus exigeants, pour Noël, les poinsettias sont souvent pailletés, comme on peut le voir dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Cette plante, pourtant tropicale, tient bien en intérieur à condition d’être bien entretenue. Il faut peu l’arroser et attendre qu’elle soit complètement sèche. Sa longévité plaît beaucoup en France puisqu’elle se garde après Noël et même jusqu’au mois d’avril. La demande est toujours croissante pour cette plante encore inconnue il y a un siècle, puisqu’elle est devenue un incontournable des fêtes. Vendus entre 5 euros et 15 euros selon la taille, les poinsettias partent comme des petits pains en décembre : 75% de la production nationale s’écoule durant ce mois.