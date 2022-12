Noël : comment réussir son paquet cadeau ?

Pour les cadeaux à la forme rectangulaire, l’opération sera un poil plus ardue. Tout d’abord, il faut poser le cadeau au centre du papier, qui doit légèrement déborder. Il faudra ensuite replier, un par un, les bords droit et gauche du papier en marquant légèrement le pli, car il ne faut pas déchirer le papier. Il faut répéter l’opération pour les bords supérieur et inférieur du papier, en veillant à ce que celui-ci soit bien collé aux parois de la boîte du cadeau. Maud Pierre-Léandre, gérante du magasin de jouets Saperlipopette à Tours (Indre-Et-Loire), montre la marche à suivre dans le reportage de TF1 en tête de cet article : "Il faut bien plaquer le papier, tenir avec sa main gauche, et on laisse filer. Et un coup sec. Il faut bien plier le papier pour qu'au moment de remonter, l'angle soit joli", indique-t-elle.