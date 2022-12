Noël : les astuces pour un menu de fête anti-crise

Le chapon, par exemple, a augmenté de 20% cette année, soit deux à trois euros de plus le kilo. Mais il existe aussi quelques nouveautés toutes aussi savoureuses et un peu moins chères. "Le mini chapon, ou la pintade chaponnée, par exemple, c'est un produit qui n'existait pas, il y a dix-quinze ans, et ça se développe", conseille ce vendeur.