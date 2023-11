Noël : pourquoi vous avez tout intérêt à faire vos achats dès maintenant (à une exception près)

Près de six semaines avant Noël, certains magasins sont déjà à l'heure des fêtes. Mais s'il est encore tôt, il y a des avantages à faire ses courses de fin d'année dès le mois de novembre, la plupart des articles pouvant s'avérer bien moins chers. Produits du réveillon, cadeaux... TF1 fait le point sur ce qu'il est intéressant d'anticiper ou pas.

Préparez votre liste au Père Noël, les promotions sont déjà là, six semaines avant les fêtes. Dans le magasin de jouets que visite notre équipe dans le reportage du 20Hci-dessus, 400 références sont déjà concernées par des réductions. David Safarti est vendeur et il en est convaincu : pour faire de bonnes affaires, il vaut mieux anticiper. "À Noël, c’est différent, il y aura moins d’offres. Ça se termine généralement vers le 8 décembre. Ça revient moins cher de venir maintenant", assure-t-il.

Pour Tony et Déborah, à la recherche de cadeaux pour leur petite fille, il n'y a également que des avantages à commencer les courses de Noël dès maintenant. "Il y a moins de personnes dans le magasin, il y a plus de choix en rayon. Et après, financièrement parlant, je pense que les prix vont augmenter", souligne Déborah. C’est en tout cas probable. En moyenne, un jouet vendu 40 euros en novembre sera affiché 44 euros en décembre. Un prix qui augmente donc de près 10% en quelques semaines.

Faut-il attendre le Black Friday ?

Au-delà des cadeaux, certains produits du réveillon sont aussi moins chers dès le mois de novembre. Marrons glacés, mousse de foie gras, vin pétillant… dans les rayons d'une grande enseigne, les offres spéciales s’affichent déjà partout. "Ça évite de faire un trop gros budget d’un coup. On achète au fur et à mesure et on profite des promotions quand il y en a", souligne une cliente rencontrée sur place.

Avec des rabais dès le mois de novembre, l'enseigne assume un choix stratégique. "Ça nous permet vraiment de commencer un peu plus tôt que les autres concurrents. Et pour nous, c’est intéressant de lisser le flux de consommateurs qui va venir du coup tout au long de ces deux mois", souligne la responsable, Camille Gabriel.

Mais faut-il acheter dès maintenant ou atteindre l’opération spéciale du Black Friday, à partir du 24 novembre prochain ? Pour l'experte en consommation, Laura Bokobza, cela va dépendre des produits visés. "Il faut faire bien attention à vérifier que le produit qu’on a envie d’acheter soit bien concerné par le Black Friday. S’il n'est pas concerné, il n’y a aucune raison de l’acheter tout de suite", estime-t-elle.

Il est donc presque toujours intéressant d'anticiper ses achats, à une exception près. Sur certains articles électroniques, les prix les plus intéressants s’observent 15 jours avant les fêtes. C'est le moment où les enseignes bradent les stocks qu’elles n’ont pas réussi à écouler.