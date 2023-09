VIDÉO - Nord : pour profiter des remises du jeudi dans ce supermarché, il faut... être belge

L'inflation étant plus élevée en Belgique, nombreux sont les belges qui viennent faire leurs courses côté français. Pour nos voisins, ces remises sont donc l'occasion de se ruer sur des produits bien moins chers, comme les boissons. "Pour donner un ordre d'idée, le jeudi des Belges, c'est notre plus grosse journée de la semaine. Cela représente quasiment entre 25 et 28% du chiffre d'affaires de la semaine", détaille Cyril Alips, gérant de ce Carrefour. Certains font le plein de fromage, quand d'autres s'organisent avec deux caddies. "Il y a un caddie pour les boissons et un caddie pour le surplus", raconte un des clients concernés par la remise. "Pour nous, c'est la sortie de famille. Maintenant que ces remises existent, je n'achète plus en Belgique", garantit une autre cliente belge, venue faire ses courses avec sa mère et sa fille. Les achats belges en France ont augmenté de 83% en un an.