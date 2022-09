Nos jeans, ces grands voyageurs

Pour obtenir ces couleurs, la toile est mélangée dans une machine, avec des détergents, de la javel, des enzymes et beaucoup d'eau. Chaque jour, 3 000 jeans vendus une vingtaine d'euros en boutique sont ainsi produits par les employés de l'atelier. La toile teinte, chaque partie du jean est ensuite découpée comme une sorte de puzzle qui va continuer son voyage en Tunisie, leader mondial de l'assemblage, avant une toute dernière étape de délavage en Egypte. Au total, un jean standard peu parcourir plus de 65 000 km, c'est plus qu'un tour du monde, et consommer 8 000 litres d'eau. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article.