Nostalgie : les flippers électrisent toujours

Ces dernières années, les échanges se font le plus souvent via Internet. Une communauté très active booste le marché. Dans son atelier dans le Val-d'Oise, Victor Domingues répare en ce moment une pièce prisée, un Indiana Jones de 93 qu'un particulier a acheté 7 500 euros. Des nouveaux modèles sortent chaque année. Et les fabricants misent surtout sur la nostalgie, celle des super-héros, des films culte ou de groupes de rock légendaires. Désormais, il y a plus de demandes que d'offres. Une aubaine pour ce professionnel qui amasse du stock depuis 50 ans et qui pourrait voir un jour la cote de ses pépites s'envoler.