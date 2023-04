VIDÉO - Nostalgie : les marques de notre enfance reviennent dans les rayons

Chocolats, biscuits, boissons ou même lessives... Nombreux sont les produits qui ont marqué les esprits grâce à des publicités iconiques. Les grands enfants s'en souviennent encore 30 ans plus tard. La marque de lessive Bonux, par exemple, mise tout sur les souvenirs de ses clients. Le logo, le slogan et la couleur des emballages de l'époque... tout a été repris et ça marche. "Ça fait vendre parce que la marque est connue et génère une confiance", explique dans le sujet de TF1 Daniel Chassagnon, co-fondateur de la marque Héritage, repreneur de Bonux.