REPORTAGE - Consommation d'énergie : dans les coulisses des barrages hydroélectriques

Au cœur de l'hiver, le lac artificiel de Grand'Maison se révèle inaccessible. À 1700 mètres d'altitude, cette immense réserve d'eau fonctionne comme une batterie d'électricité, aussi puissante que deux réacteurs nucléaires, et ce, grâce à des kilomètres de tuyaux souterrains. Une technique invisible sauf à certains endroits. Les travaux titanesques, réalisés il y a 40 ans, continuent de fasciner, même les plus anciens, comme Alain Hillion, guide de montagne, sollicité dans le sujet en tête de cet article : "Il y a des canalisations qui traversent toute la montagne et qui vont passer quasiment sous nos pieds."