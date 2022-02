Nouveau record pour les prix des carburants : quelles conséquences sur vos déplacements ?

Ces prix donneraient presque mal à la tête. L'essence à plus de 1,70 euro le litre, c'est sept centimes de plus que le mois dernier. Et cela commence à agacer les automobilistes. Ainsi, nombreux sont ceux qui cherchent à ne pas trop dépenser, comme Sandrine, 36 ans. Aujourd'hui, cette mère de deux enfants paie 20 euros de plus pour faire le plein. Elle a dû s'adapter pour équilibrer son budget.